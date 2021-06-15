?Две трети сериалов на украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен

Две трети всех сериалов на ведущих украинских телевизионных каналах демонстрируются на русском языке.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга пяти самых рейтинговых телеканалов: "1+1", "Интер", "Украина", "СТБ" и "ICTV", сообщила пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка.

Так, из общего количества сериалов на исследуемых телеканалах меньше половины из них демонстрируются на украинском (из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 - на русском). Отмечается, что в разрезе данных по каждому из телеканалов ситуация выглядит еще хуже. Например, на телеканалах "Интер" и "1+1" транслируется только по одному сериалу на украинском, на телеканале "Украина" - только два.

"Мы провели этот анализ, чтобы засвидетельствовать реальную ситуацию на украинском телевидении по языку фильмов (в частности, телесериалов) накануне 16 июля 2021 года, когда вступает в силу норма языкового закона об обязательности их трансляции на государственном языке. Это - катастрофа. Поэтому должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и остановить попытки пророSSийских сил отсрочить или отменить ст. 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - подчеркнул языковой омбудсмен Тарас Кремень, комментируя результаты исследования.

"Тем представителям телеиндустрии и депутатского корпуса, которые говорят о недостаточности средств, времени или еще чего для озвучивания фильмов на украинский язык, хотел бы подчеркнуть, что отдельные кабельные фильмовые телеканалы ведущих медиагрупп уже давно ведут трансляцию сериалов на украинском языке 24 часа в сутки. И только "плохим танцорам" всегда что-то мешает", - добавил он.

По мнению Кременя, неуклонное исполнение ст. 23 языкового закона значительно увеличит долю украинского языка на телевидении, поможет телеканалам действительно придерживаться языковых квот, не прибегая к манипуляциям, например, называя рекламу стирального порошка телевизионной.

Напомним, с 16 июля 2021 года вступает в силу часть 6 статьи 23, которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский. Она регламентирует выполнение этого правила в кинотеатрах, на телевидении и на интернет-платформах. В конце мая депутаты "Слуги народа" предложили отложить вступление в силу этой нормы до завершения карантина. Свое предложение они аргументировали "негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей".

Этот законопроект в зал голосования не попал - 1 июня нардепы отклонили включение его в повестку дня.