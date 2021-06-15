Двое военных ранены на Донбассе из-за взрыва неизвестного взрывного устройства

Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести.

Двое военных ранены на Донбассе из-за взрыва неизвестного взрывного устройства
Фото: mil.gov.ua

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства в зоне боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки ''Восток''.

Отмечается, что один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести.

"Воины доставлены в лечебное учреждение, где им предоставлена надлежащая медицинская помощь ... Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны роSSийских оккупантов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Декларацию о доходах будут заполнять все украинцыДекларацию о доходах будут заполнять все украинцы
ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщениеПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Украинка Яна Панфилова открыла специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную ВИЧУкраинка Яна Панфилова открыла специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную ВИЧ
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствияВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствия
Враг 9 раз нарушил режим прекращения огня на ДонбассеВраг 9 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе
В Мариуполе в годовщину освобождения города от пророSSийских оккупантов организовали марш военных, - АваковВ Мариуполе в годовщину освобождения города от пророSSийских оккупантов организовали марш военных, - Аваков
За сутки оккупанты 9 раз обстреляли позиции украинских военныхЗа сутки оккупанты 9 раз обстреляли позиции украинских военных
ЦИК отказалась регистрировать инициативную группу по "земельному" референдуму из-за "мертвых душ"ЦИК отказалась регистрировать инициативную группу по "земельному" референдуму из-за "мертвых душ"
РоSSийский наемник на Донбассе расстрелял своих сослуживцев, а потом застрелился сам, - ОТУ "Север"РоSSийский наемник на Донбассе расстрелял своих сослуживцев, а потом застрелился сам, - ОТУ "Север"
На Донбассе погиб военный ВСУНа Донбассе погиб военный ВСУ
Деятельность Конституционного Суда заблокирована из-за "бунта" судей, требующих возвращения ТупицкогоДеятельность Конституционного Суда заблокирована из-за "бунта" судей, требующих возвращения Тупицкого
На Донбассе оккупанты ранили военного ВСУНа Донбассе оккупанты ранили военного ВСУ
Медведчук должен компенсировать около 300 тыс. гривен издательству "Виват" из-за книги о СтусеМедведчук должен компенсировать около 300 тыс. гривен издательству "Виват" из-за книги о Стусе
Последние новости
Подгружаем последние новости