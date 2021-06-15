Двое военных ранены на Донбассе из-за взрыва неизвестного взрывного устройства
Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести.
Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства в зоне боевых действий на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки ''Восток''.
Отмечается, что один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести.
"Воины доставлены в лечебное учреждение, где им предоставлена надлежащая медицинская помощь ... Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны роSSийских оккупантов.