Двое военных ранены на Донбассе из-за взрыва неизвестного взрывного устройства

Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести.

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства в зоне боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки ''Восток''.

Отмечается, что один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести.

"Воины доставлены в лечебное учреждение, где им предоставлена надлежащая медицинская помощь ... Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны роSSийских оккупантов.