Маркарова назвала "Северный поток-2" одним из видов оружия РоSSии

РоSSийский проект не направлен на диверсификацию газоснабжения, вместо этого он создает новые вызовы в сфере безопасности.

Маркарова назвала "Северный поток-2" одним из видов оружия РоSSии
Фото: Макс Требухов

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что трубопровод "Северный поток-2" для РоSSии является одним из видов оружия, которое Кремль применяет не только против Украины, но и против всего Европейского региона.

Об этом сообщает “Укринформ”.

"Nord Stream 2 - это не только проблема энергетическая, о которой мы все знаем и соглашаемся, это также не вопрос поставок газа в Украину или Европу, это - один из видов оружия, которое использует РоSSия не только против Украины, но и против всего региона", - заявила Маркарова во время онлайн-конференции "Борьба Украины за демократию в Черноморском регионе", организованной центром Stanford.

Она подчеркнула, что роSSийский проект не направлен на диверсификацию газоснабжения, вместо этого он создает новые вызовы в сфере безопасности.

Маркарова отметила, что Украина и в дальнейшем будет обращать международное внимание на вызовы в связи с запуском "Северного потока-2" и тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы остановить этот проект.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко отчитался о своем визите в США. Приоритетной задачей, по его словам, в настоящее время является задействование всех рычагов и возможностей, чтобы не допустить запуска газопровода.

Витренко заявил, что план состоит в том, чтобы вместе с исполнительной властью США остановить "Северный поток-2".

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