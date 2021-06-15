Украина должна назначить посла в НАТО, - Юринец

«Украина должна не просить: "возьмите нас в НАТО". Украина должна действовать».

Украина должна назначить посла в НАТО, - Юринец
Фото: nato.int

Украина должна довести до конца ряд реформ и достичь уровня стандартов НАТО, чтобы нас хотели там видеть, а не напрашиваться. Такое мнение высказала глава партии «УДАР Виталия Кличко» на Львовщине Оксана Юринец.

«Стратегия вступления Украины в НАТО должна строиться на реальных шагах, а не на словах. Ключевым в евроатлантической интеграции является четкое выполнение Украиной требований вступления в НАТО и достижение критериев членства. Мы должны достичь уровня стандартов Альянса, чтобы нас приглашали и хотели там видеть, а не мы напрашивались», - написала представительница "УДАРа".

Она убеждена, что нужно в первую очередь завершить реформы ВСУ и СБУ.

«Украинские воины своим героизмом и профессионализмом доказали, что они как минимум не уступают представителям сильнейших армий мира. Сегодня их героизм нужно поддержать реформированием системы управления войсками и новым вооружением. Патриоты из Службы безопасности Украины успешно сопротивляются попыткам врага разрушить страну изнутри. Сегодня они должны получить поддержку в виде новой Службы, соответствующей современным развитым государствам», - подчеркнула Юринец.

Она отметила, что Украина должна действовать: назначить посла в НАТО, которого нет два года, и использовать статус партнера расширенных возможностей при НАТО для углубления интеграции в Альянс.

«Украина должна не просить: "возьмите нас в НАТО". Украина должна действовать. Мы будем или создателями, или жертвами истории. «УДАР», как политическая партия, исповедующая евроатлантические ценности, готова стать площадкой для объединения всех сил в государстве, которые поддерживают интеграцию Украины в НАТО. Вместе мы победим. Вместе мы сделаем Украину сильной», - подытожила Юринец.

Напомним, саммит НАТО начался сегодня в Брюсселе. Ряд источников сообщили, что будет обсуждаться вопрос Украины, но приглашения принять участие не было.

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