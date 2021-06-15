Лидеры НАТО призывают РоSSию прекратить дестабилизацию Украины

"Нарушение прав человека и нарушения прав крымских татар и членов других местных общин должны быть прекращены".

Лидеры НАТО призывают РоSSию прекратить дестабилизацию Украины
Фото: Главком

Лидеры НАТО призывают РоSSию прекратить дестабилизировать Украину, обеспечить свободное судоходство в регионе, а также выполнять Минские договоренности. Союзники также осуждают и отвергают незаконную аннексию Крыма.

Об этом говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную аннексию Крыма Россией и осуждаем его временную оккупацию. Нарушение прав человека и нарушения прав крымских татар и членов других местных общин должны быть прекращены", - отмечается в документе.

Союзники отмечают, что недавнее массовое наращивание военной мощи и дестабилизирующие действия РоSSии в Украине и вокруг нее привели к еще большей эскалации напряженности и подорвали безопасность.

"Мы призываем РоSSию отказаться от наращивания военной мощи и перестать ограничивать судоходство в частях Черного моря. Мы также призываем РоSSию прекратить препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам", - говорится в декларации.

В связи с этим союзники приветствовали сдержанную позицию Украины и дипломатический подход в этом контексте. Кроме того, они заявили, что пытаются разобраться в вопросе деэскалации.

"Мы также усиливаем нашу поддержку Украине. Мы призываем к полному выполнению Минских договоренностей всеми сторонами и поддерживаем усилия нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. РоSSия как страна, подписавшая Минские договоренности, несет значительную ответственность по этому поводу. Мы призываем РоSSию прекратить разжигать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, которые она поддерживает на востоке Украины", - отмечается в документе.

Союзники также подтвердили полную поддержку Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине.

Напомним, Украину в качестве гостя на брюссельский саммит не пригласили. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что разочарован тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в мероприятии. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также убежден, что решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО было ошибкой.

Украина ожидает предоставления Плана действий по членству в НАТО. Это программа действий для стран-кандидатов в члены организации. В 2008 году Украина направила в Брюссель письмо с просьбой включить ее в программу ПДЧ, но через два года Виктор Янукович ликвидировал комиссию по подготовке страны к членству в Альянсе.

Особенно остро вопрос получения ПДЧ снова встал на фоне того, как РоSSия стягивала свои войска в Крым и к украинским границам. США и ранее заявляли о поддержке Украины по ПДЧ, однако напоминали, что решение должны принимать не они, а блок в целом.

Сегодня по итогам Брюссельского саммита Альянса в НАТО заявили, что Украина получит членство через ПДЧ.

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