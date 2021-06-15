Зеленский: в сотрудничестве с МВФ несправедливо выдвигать Украине такие же требования, как другим

Из-за войны с Россией деньги тратятся не на приоритеты с точки зрения экономики, а - на безопасность.

Президент Владимир Зеленский считает, что в сотрудничестве с Международным валютным фондом несправедливо выдвигать нашей стране такие же требования, как другим государствам, поскольку Украина находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные отрасли для реформ.

Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", - пояснил Зеленский.

Президент вместе с тем отметил, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ - важно для экономической стабильности и инвестиционного климата, поскольку к программе Фонда привязаны другие программы финансовой поддержки.

"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 11 января миссия МВФ по первому пересмотру программы stand-by для Украины возобновила работу. До этого миссия в онлайн-режиме работала в декабре. По результатам работы миссии ожидалось получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

В начале февраля миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by было не принято. После этого советник президента Олег Устенко сообщил, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Фондом. Кроме того, Украина хочет продлить программу еще на полгода, чтобы ее общий срок составлял не 18, а 24 месяца.

26 февраля МВФ назвал продуктивными дискуссии по Украине, прошедшие во время работы недавней миссии в декабре-феврале, однако констатировал наличие ряда нерешенных вопросов и предложил Украине направить свои предложения для продолжения переговоров.