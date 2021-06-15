Зеленский надеется на встречу с Путиным "для активизации мирных переговоров"

При этом он уверен, что РоSSия не заинтересована в полномасштабной войне, потому что понимает, что Украина не отступит.

Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом РоSSии Владимиром Путиным для активизации мирных переговоров, хотя роSSийская сторона затягивает ее проведение без понятных причин.

Об этом он заявил в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Зеленский отметил, что сейчас РоSSийская Федерация медленно отводит свои войска от границы с Украиной после недавнего стягивания вооруженных сил.

"Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовыми к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций может быть, в частности, в середине сентября, когда будет «Запад-2021» (совместные военные учения РоSSии и Беларуси «Запад-2021», - ред.)", - сказал президент.

Однако он считает, что РоSSия не заинтересована в полномасштабной войне, "потому что понимает, что Украина не отступит, пойдет до конца, и это может вылиться в Третью мировую войну".

Зеленский отметил, что надеется на встречу с президентом РФ для активизации мирных переговоров.

"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду (повестка дня, - ред.) и сроки", - сказал президент.

Напомним, 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время. Зеленский назвал это условие недопустимым. По его словам, он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.

Впоследствии СМИ сообщали, что местом встречи Зеленского и Путина может стать Иерусалим.