В НАТО заявили, что Украина получит членство через ПДЧ

Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса, в котором впервые за последние годы по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.

Копия документа представлена журналистам, сообщает "Европейская правда".

"Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммитето Украина будет членом альянса с Планом действий относительно членства, как неотъемлемой частью процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также дальнейшие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству. Мы твердо поддерживаем право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне", - говорится в документе.

Отмечается, что ежегодные национальные программы в рамках Комиссии НАТО-Украина остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в Альянсе.

"Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии Украина-НАТО, чтобы достичь своей цели по внедрению принципов и стандартов НАТО", - говорится в декларации.

Напомним, Украину в качестве гостя на брюссельский саммит не пригласили. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что разочарован тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в мероприятии. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также убежден, что решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО было ошибкой.

Украина ожидает предоставления Плана действий по членству в НАТО. Это программа действий для стран-кандидатов в члены организации. В 2008 году Украина направила в Брюссель письмо с просьбой включить ее в программу ПДЧ, но через два года Виктор Янукович ликвидировал комиссию по подготовке страны к членству в Альянсе.

Особенно остро вопрос получения ПДЧ снова встал на фоне того, как РоSSия стягивала свои войска в Крым и к украинским границам. США и ранее заявляли о поддержке Украины по ПДЧ, однако напоминали, что решение должны принимать не они, а блок в целом.

В мае вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что решение о предоставлении Украине Плана действий по членству не будет приниматься во время саммита НАТО в июне этого года.

Заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ сообщил, что в НАТО пока нет консенсуса для предоставления Плана действий о членстве для Украины. В то же время Джоанэ сказал, что на саммите в итоговом заявлении подтвердят, что Украина и Грузия имеют перспективу членства в НАТО, а политика открытых дверей неизменна. Он призвал Украину "держать курс и проводить реформы".