Кулеба раскритиковал решение Германии не поставлять вооружение в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Германии не экспортировать вооружение в Украину слабым с политической и моральной точки зрения.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Я ценю все, что Германия и лично мой друг Хайко Маас сделали для Украины. Тем не менее, я расцениваю решение не в пользу поставки вооружения как слабое с политической и моральной точки зрения", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что на всех переговорах на эту тему в Берлине не услышал ни одного убедительного аргумента, почему Германия не может поставлять Украине оружие.

"Действительно, существует норма, что Германия не экспортирует оружие в зоны конфликтов. Но если речь идет о стране, на которую напала другая страна, то экспорт все же возможен. Поэтому речь идет о чисто политическом решении", - добавил Кулеба.

По его словам, в вопросе поставок оружия в Украину Москве даже не приходится давить на Германию, Берлин занимает такую позицию по собственной воле.

В конце апреля в немецких СМИ появилась информация, что Украина на фоне обострения ситуации на границе с Россией просила Германию предоставить ей летальное оружие.

Киев, в частности, просил помочь боеголовками для противокорабельных ракет SeaSpear, зенитными орудиями GDM-008 Millennium и беспилотными подводными системами SeaCat и SeaFox, которые обнаруживают и обезвреживают морские мины.

Инсайдеры обеих стран отметили, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас был против этого, а министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с другой стороны, была "открытой".