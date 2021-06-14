Суд закрыл дело обвиняемого в поджоге автомобиля журналистов "Схем"

Защита и прокуроры заявили, что подадут апелляцию.

Суд закрыл дело обвиняемого в поджоге автомобиля журналистов "Схем"
Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Броварской горрайонный суд Киевской области закрыл дело Кирилла Барихашвили, которого обвиняют в поджоге автомобиля водителя программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что судья Татьяна Василенко еще 11 июня удовлетворила ходатайство защиты Барихашвили о закрытии уголовного производства из-за "нарушения сроков продолжения досудебного расследования".

Адвокаты обвиняемого заявили, что следствие не соблюло сроков продолжения досудебного расследования по делу. Мол, подозрение Барихашвили составили 26 августа, поэтому срок истек еще 26 октября 2020 года. Тогда как прокуратура составила постановление о продлении сроков расследования 27 октября 2020 года, чем, по мнению адвокатов, нарушила законодательство.

Прокуроры же отметили, что сроки досудебного расследования считаются с момента вручения подозрения. Поскольку подозрение вручили 27 августа, то указанного адвокатами нарушения не было.

Они также считают, что защита имела достаточно времени во время проведения расследования и ознакомления с материалами, чтобы выразить свою позицию, а не подавать ходатайство о закрытии дела уже на этапе слушаний.

После получения полного текста решения суда прокуроры окружной прокуратуры собираются подать апелляционную жалобу. Защита Мазура также планирует обратиться в апелляционную инстанцию.

Адвокат Оксана Максименюк напомнила, что сейчас в суд передали материалы, касающиеся только одного из исполнителей поджога, а организатор и заказчик до сих пор не установлены.

"Установили только трех фактических исполнителей, двое из них до сих пор в розыске, задержали только одного из них - Кирилла Барихашвили, и до сих пор он не дал показаний, которые дали бы возможность установить заказчиков. По нашей информации, у следствия до сих пор нет версий и мыслей, кто мог быть заказчиком или хотя бы организатором поджога. Поэтому хоть расследование одного исполнителя завершено и передано в суд, но за десять месяцев следствию не удалось пока полностью раскрыть это преступление", - пояснила Максименюк.

Напомним, ночью 17 августа прошлого года в Броварах подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), принадлежащий Мазуру.

26 августа 2020 года полиция задержала подозреваемого Барихашвили. Броварской горрайонный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 175 650 гривен. Меньше чем за неделю он внес залог и вышел из-под стражи. Барихашвили причастность к поджогу отрицает. С 30 августа полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в организации поджога. Об этом в августе 2020-го сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов в фейсбуке. Кроме того, он обнародовал их фото и фамилии.

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