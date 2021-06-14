Оккупанты обстреляли Новотошковское и Водяное

Боевых потерь среди ВСУ нет.

Оккупанты обстреляли Новотошковское и Водяное
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала этих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны роSSийских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе Новотошковского враг открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник дважды обстрелял наши позиции из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военных нет.

"На обстрелы роSSийско-оккупационных войск Украинской защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК, применяя установленный координационный механизм", - отметили в штабе.

Напомним, сегодня глава ОБСЕ Анн Линде второй раз с начала года приехала на Донбасс.

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