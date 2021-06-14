Зеленский: Украина ежедневно доказывает, что готова быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС

Из-за того, что у нас семь лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в Альянс.

Зеленский: Украина ежедневно доказывает, что готова быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что сегодня Украина ближе к получению Плана действий относительно членства в НАТО, чем когда-либо.

Об этом он заявил в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

"Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза. Из-за того, что, к сожалению, у нас семь лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это - безопасность, это защита для их детей", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, за последний год позиция западных партнеров по поддержке Украины стала крепче, однако лидеры европейских стран "по-прежнему часто руководствуются своими внутренними интересами".

По словам Зеленского, западные страны должны осознать, что война на украинских границах и на временно оккупированных территориях Украины - это также война в Европе, а украинцы умирают "за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС".

Зеленский также отметил, что энергетической безопасности Украины и всей Европы угрожает проект "Северный поток - 2", который, по сути, является оружием РоSSии.

Президент напомнил, что во время недавнего телефонного разговора с Джо Байденом он получил приглашение посетить с визитом США в конце июля. Во время встречи Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны.

Напомним, сегодня в Брюсселе стартует саммит НАТО. Это первое такое мероприятие для Байдена в качестве президента США.

16 июня в Женеве в рамках своего визита в Европу Байден встретится с Владимиром Путиным.



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