Протасевич попросил не распространять информацию, что его бьют, потому что это трудно воспринимать его родителям

Он также заявил, что "осознал, какой вред нанес не только государству, но и стране Беларусь".

Соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находящийся сейчас в Минском СИЗО , вновь заявил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, и уверяет, что отношение силовиков к нему "максимально корректное".

Об этом он заявил на брифинге в Министерстве иностранных дел Беларуси.

"Что касается этой шутки (что его в тюрьме бил лично Александр Лукашенко, - ред.) даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно. Во-вторых, в отношении следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть - это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания, поскольку задержание было настолько неожиданным, что у них не было при себе наручников", - сказал Протасевич.

Протасевич также попросил не распространять информацию о том, что его бьют, потому что эти новости "трудно воспринимать его родителям". Он отметил, что все интервью он дает добровольно, поскольку "осознал, какой вред нанес не только государству, но и стране Беларусь ".

Протасевич также добавил, что готов сделать все, чтобы исправить ситуацию.

"Я помогаю следствию и своей стране, и буду помогать дальше", - сказал он. Протасевич также добавил, что "больше всего он боится умереть, не сделав ничего для людей".