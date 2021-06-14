Протасевич попросил не распространять информацию, что его бьют, потому что это трудно воспринимать его родителям

Он также заявил, что "осознал, какой вред нанес не только государству, но и стране Беларусь".

Протасевич попросил не распространять информацию, что его бьют, потому что это трудно воспринимать его родителям
Роман Протасевич
Фото: Скріншот відео

Соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находящийся сейчас в Минском СИЗО, вновь заявил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, и уверяет, что отношение силовиков к нему "максимально корректное".

Об этом он заявил на брифинге в Министерстве иностранных дел Беларуси.

"Что касается этой шутки (что его в тюрьме бил лично Александр Лукашенко, - ред.) даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно. Во-вторых, в отношении следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть - это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания, поскольку задержание было настолько неожиданным, что у них не было при себе наручников", - сказал Протасевич.

Протасевич также попросил не распространять информацию о том, что его бьют, потому что эти новости "трудно воспринимать его родителям". Он отметил, что все интервью он дает добровольно, поскольку "осознал, какой вред нанес не только государству, но и стране Беларусь".

Протасевич также добавил, что готов сделать все, чтобы исправить ситуацию.

"Я помогаю следствию и своей стране, и буду помогать дальше", - сказал он. Протасевич также добавил, что "больше всего он боится умереть, не сделав ничего для людей".

Напомним, сегодня МИД Беларуси неожиданно вывел на брифинг относительно инцидента с рейсом Ryanair Протасевича. В пресс-конференции приняли участие Департамент авиации Министерства транспорта, Следственный комитет, Минобороны, представители пограничного комитета и "другие релевантные спикеры". Во время пресс-конференции силовики заявили, что перехвата самолета Ryanair и принудительной посадки в Минске в мае не было. Позже слово дали Протасевичу, и он начал убеждать, что "чувствует себя прекрасно".

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