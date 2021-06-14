Лукашенко: "Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Мир одурел вообще"

Александр Лукашенко не исключил, что Беларуси придется воевать, и в связи с этим поручил построить в стране патронный завод и научить гражданское население навыкам обращения с оружием.

Об этом сообщает его пресс-служба.

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас. Территориальную оборону создали - ее нужно вооружать. Вот в чем была суть - чтобы мы создали производство боеприпасов. Автомат купим, он будет - у нас море, тысячи и тысячи автоматического оружия, а боеприпасы - расходный материал, его нужно иметь", - сказал Лукашенко.

По его словам, в Беларуси многие молодые люди не идут в армию, и на них надо обратить внимание.

"А почему студентов и прочих не привлечь и не научить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя", - сказал Лукашенко.

Напомним, что соседями Беларуси являются три страны НАТО (Польша, Литва и Латвия), союзная РоSSия и Украина.

В 2017 году Лукашенко говорил, что "белорусско-украинская граница никогда не будет границей войны", а позже шутил: "Если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах".