Оккупанты обстреляли позиции ОС около Новотошковского

Боевых потерь в рядах украинских бойцов нет.

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, нарушая режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 13 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два обстрела украинских позиций, информирует пресс-центр ООС.

Так, в районе Новотошковского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 14 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты неподалеку от Новотошковского снова обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск Украинской защитники открывали ответный огонь.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ , применяя установленный координационный механизм", - отмечается в утренней сводке.

Напомним, в течение субботы, 12 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Лидеры государств "Большой семерки" в итоговом коммюнике трехдневного саммита требуют, чтобы РоSSия вывела войска и технику, размещенные на восточной границе Украины и в Крыму.