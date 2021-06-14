Порошенко назвал нулевую декларацию ударом по среднему классу в Украине

Экс-президент отреагировал на предложения от "Слуги народа".

Порошенко назвал нулевую декларацию ударом по среднему классу в Украине
Фото: eurosolidarity.org

Предложения о введении так называемой «нулевой декларации» - это удар по среднему классу в Украине, который самостоятельно создает рабочие места. Об этом заявил в ходе согласительного совета экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Закон о так называемой «нулевой декларации» - это приветствие зеленой команды среднему классу. Они даже не постеснялись забрать у Булгакова фразу «добровольно, в порядке трудовой дисциплины предлагаем вам отказаться от смотровой», - иронизировал Порошенко.

«Вот они добровольно пытаются забрать у среднего класса, по их мнению наиболее зажиточного среди всех стран мира, 5 процентов. У кого? У тех, кто создает рабочие места. Это тогда, когда Зеленский пообещал создать 1 миллион мест. Забыл об этом - и предлагает обществу вместо миллиона рабочих мест миллиард деревьев», - отметил пятый президент.

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