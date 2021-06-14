Зеленский обсудил с Джонсоном вопрос евроатлантической интеграции перед саммитом НАТО

Президент Украины провел телефонный разговор с премьером Великобритании.

Зеленский обсудил с Джонсоном вопрос евроатлантической интеграции перед саммитом НАТО
Архівне фото
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном после саммита "Группы семи", состоявшегося 11-13 июня, и перед саммитом НАТО, который начинается сегодня.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО.

Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая "идет по пути реформ в условиях сложных вызовов в сфере безопасности".

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - отметил президент.

Зеленский отметил важную роль британского председательства в G7 и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Зеленский отметил, что полного отвода роSSийских войск не произошло, и уровень военной угрозы остается высоким.

Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта "Северный поток - 2", который является в сфере безопасности вызовом для Украины, и отметил, что его введение в действие недопустимо.

Президент Украины подтвердил приглашение Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости.

Напомним, 13 июня в Великобритании завершился трехдневный саммит "Большой семерки". В итоговом коммюнике лидеры G7 потребовали, чтобы РоSSия вывела войска и технику, размещенные на восточной границе Украины и в Крыму.

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