Украина вошла в "зеленую" карантинную зону по критериям ЕС, - совещание у президента

За минувшие сутки выявлено 420 новых больных, это - самый низкий показатель за год.

Все области Украины находятся в "зеленой" карантинной зоне по критериям Европейского Союза, а показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19 достигли самых низких значений за последний год.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшие сутки выявлено 420 новых больных COVID-19. Это самый низкий показатель за год.

"Все области Украины находятся в «зеленой» зоне. В соответствии с критериями Евросоюза , Украина также отныне вошла в «зеленую» зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что уже более 1 млн 479 тыс. граждан получили первую дозу вакцины против ковида, а более 238 тыс. человек - две дозы. За прошедшие выходные привиты 57 тыс. украинцев, было открыто более 50 центров вакцинации, в которых работали 178 мобильных бригад.

Шмыгаль также добавил, что Украина на сегодня получила 4 млн 850 тыс. доз вакцин. А министр здравоохранения Виктор Ляшко, в свою очередь, сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется привить 5 млн граждан.

Продолжается также работа над созданием так называемого ковид-сертификата. По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія".

Напомним, 9 июня Минздрав обновил зоны карантина и отметил, что все регионы Украины отнесены к "зеленой" зоне, где действуют самые слабые ограничения. По состоянию на 7 июня страна преимущественно находилась в "желтой" зоне.

21 апреля Кабинет министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня. Позже премьер Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин будет продлен до августа.

8 мая все области Украины вышли из "красной" карантинной зоны.