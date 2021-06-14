Двум экс-беркутовцам вынесли первый реальный приговор в делах Майдана

Двух бывших сотрудников "Беркута", Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня, приговорили к трем годам лишения свободы за участие в разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года, сообщила адвокат Евгения Закревская в Facebook.

Соответствующее решение принял судья Шевченковского райсуда Владимир Бугиль, добавили в УНИАН. Судья отметил, что вина экс-беркутовцев полностью доказана.

Экс-командир первого отделения первого взвода третьей оперативной роты ПМОН "Беркут" Владимир Мохонь и бывший командир второго отделения второго взвода третьей оперативной роты ПМОН "Беркут" Виктор Эйсмонт обвинялись в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось действиями, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего. Речь идет о незаконном задержании на Майдане потерпевшего Максима Федяя.

Также их признали виновными в противодействии мирным собраниям и составлении и выдаче заведомо ложных рапортов. Впрочем, по этим обвинениям обоих освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Таким образом, трехлетнее наказание касается только превышения власти и служебных полномочий. Обоим также запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

"Также Суд полностью удовлетворил гражданский иск Максима Федяя о возмещении морального вреда к Эйсмонту, Мохоню, Главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД в размере 400 тысяч гривен", - отметила Закревская.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, в зачистке Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года участвовали 390 сотрудников спецподразделения "Беркут". Силу против студентов применяли 20-30 из них.