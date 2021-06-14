Витренко летал в США убеждать не допустить запуска "Северного потока-2"

По его словам, могут ввести сертификационные санкции.

Витренко летал в США убеждать не допустить запуска "Северного потока-2"
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: pikabu.ru

Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко отчитался о визите в США, во время которого он встречался с представителями Белого дома, Конгресса и Госдепа для переговоров относительно роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Приоритетная задача сейчас - задействование всех рычагов и возможностей, чтобы не допустить запуска газопровода, сообщили на странице "Нафтогаза" в Facebook.

Витренко заявил, что план состоит в том, чтобы вместе с исполнительной властью США остановить "Северный поток-2".

"Для этого есть положительные тенденции. Мы, например, слышали главу Госдепа господина Блинкена, его выступление перед комитетом по международным вопросам в Конгрессе, где он прямо сказал, что администрация будет рассматривать вопрос снятия ограничений на наложение санкций. То есть администрация рассматривает все же действенные санкции против "Северного потока AG" - это компания. А также они рассматривают вопрос наложения сертификационных санкций, которые сделают невозможной сертификацию "Северного потока-2" компаниями, дающими сертификаты", - пояснил Витренко.

Он добавил, что конгрессмены также убеждают администрацию США в отношении применения санкций и рассматривают "план Б" - принятие дополнительных законов, которые заставят наложить санкции.

Витренко заявил, что Украина будет делать все, чтобы газопровод не запустили.

Напомним, что Украина призвала США применить санкции против оператора Nord Stream AG, но Штаты от этого отказались. Блинкен заявил, что вывод Вашингтоном из-под санкций оператора Nord Stream 2 имеет "практическое значение". Он напомнил, что строительство газопровода началось в 2010 году, и на момент, когда новая администрация США получила полномочия, проект был завершен на 90%. То есть, по словам Блинкена, учитывая почти завершенное строительство проекта, в Госдепартаменте США пришли к выводу, что санкции против Nord Stream 2 AG не помешали бы РоSSии достроить трубопровод.

10 июня компания Nord Stream 2 AG завершила работы по укладке труб первой нити газопровода "Северный поток-2". Морские участки трубопровода, проложенные между Россией и Германией, соединены между собой. Продолжаются работы на второй нити газопровода.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Декларацию о доходах будут заполнять все украинцыДекларацию о доходах будут заполнять все украинцы
ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщениеПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый домСостоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый дом
Блок рекламы


Похожие новости
Витренко хочет через арбитраж с "Газпромом" разблокировать поставки газа из Центральной АзииВитренко хочет через арбитраж с "Газпромом" разблокировать поставки газа из Центральной Азии
Витренко хочет ограничить роль Коломойского на рынке нефти и нефтепродуктовВитренко хочет ограничить роль Коломойского на рынке нефти и нефтепродуктов
Витренко признал, что его назначение не соответствовало западным стандартамВитренко признал, что его назначение не соответствовало западным стандартам
НАПК начало расследование возможного конфликта интересов при назначении Витренко главой "Нафтогаза"НАПК начало расследование возможного конфликта интересов при назначении Витренко главой "Нафтогаза"
Наблюдательному совету "Нафтогаза" предложат остаться работать под гарантии сохранения диалога с Витренко, - ЕрмакНаблюдательному совету "Нафтогаза" предложат остаться работать под гарантии сохранения диалога с Витренко, - Ермак
Великобритания запускает "паспорт вакцинации" с 17 маяВеликобритания запускает "паспорт вакцинации" с 17 мая
Витренко просит наблюдательный совет НАК допустить к работе БеншаВитренко просит наблюдательный совет НАК допустить к работе Бенша
Витренко предложит некоторым экс-сотрудникам вернуться в "Нафтогаз"Витренко предложит некоторым экс-сотрудникам вернуться в "Нафтогаз"
Витренко назвал условия снижения цен на газ для населенияВитренко назвал условия снижения цен на газ для населения
Кабмин отменил требование конкурса на должность главы НАК "Нафтогаз", чтобы назначить ВитренкоКабмин отменил требование конкурса на должность главы НАК "Нафтогаз", чтобы назначить Витренко
Последние новости
Подгружаем последние новости