Витренко летал в США убеждать не допустить запуска "Северного потока-2"

Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко отчитался о визите в США , во время которого он встречался с представителями Белого дома, Конгресса и Госдепа для переговоров относительно роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Приоритетная задача сейчас - задействование всех рычагов и возможностей, чтобы не допустить запуска газопровода, сообщили на странице "Нафтогаза" в Facebook.

Витренко заявил, что план состоит в том, чтобы вместе с исполнительной властью США остановить "Северный поток-2".

"Для этого есть положительные тенденции. Мы, например, слышали главу Госдепа господина Блинкена, его выступление перед комитетом по международным вопросам в Конгрессе, где он прямо сказал, что администрация будет рассматривать вопрос снятия ограничений на наложение санкций. То есть администрация рассматривает все же действенные санкции против "Северного потока AG" - это компания. А также они рассматривают вопрос наложения сертификационных санкций, которые сделают невозможной сертификацию "Северного потока-2" компаниями, дающими сертификаты", - пояснил Витренко.

Он добавил, что конгрессмены также убеждают администрацию США в отношении применения санкций и рассматривают "план Б" - принятие дополнительных законов, которые заставят наложить санкции.

Витренко заявил, что Украина будет делать все, чтобы газопровод не запустили.

Напомним, что Украина призвала США применить санкции против оператора Nord Stream AG, но Штаты от этого отказались. Блинкен заявил, что вывод Вашингтоном из-под санкций оператора Nord Stream 2 имеет "практическое значение". Он напомнил, что строительство газопровода началось в 2010 году, и на момент, когда новая администрация США получила полномочия, проект был завершен на 90%. То есть, по словам Блинкена, учитывая почти завершенное строительство проекта, в Госдепартаменте США пришли к выводу, что санкции против Nord Stream 2 AG не помешали бы РоSSии достроить трубопровод.