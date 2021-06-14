Курченко потерял контроль над заводами в ОРДЛО

Боевики нашли нового "инвестора" из РоSSии.

Курченко потерял контроль над заводами в ОРДЛО
Фото: sergeykurchenko.com

Украинские металлургические предприятия, находящиеся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, перешли от "Внешторгсервиса" Сергея Курченка к новому "инвестору" из РоSSии - Евгению Юрченко.

Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В их заявлении указано, что на предприятиях образовалась задолженность по зарплате, из-за которой начали поиски нового инвестора. Им стал роSSийский бизнесмен Евгений Юрченко. Он взял на себя обязательства по погашению задолженности. Все долги он планирует ликвидировать до конца года, пишет "Коммерсант".

Евгений Юрченко родился 14 мая 1968 года в Воронеже. Проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР в Афганистане, был ранен. Высшее образование получил в Воронежском государственном университете по специальности "радиофизика и электроника", затем - по специальности "экономика". После окончания вуза занимался операциями с ценными бумагами и занимал различные должности в банках. В 1998-2002 годах был вице-президентом банка "Менатеп Санкт-Петербург", а в 2002-2005 годах - заместителем гендиректора государственного холдинга "Связьинвест" Валерия Яшина.

Журналист Денис Казанский, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы от Украины, считает Юрченко подставным лицом.

"Надо понимать, что Курченко, Юрченко - это все подставные лица. Мы понимаем, что на самом деле все контролируется роSSийскими силовиками, кураторами. Все эти кандидатуры Курченко-Юрченко, они согласовываются непосредственно в Кремле Назаровым с Козаком. Существует схема по разграблению Донбасса, из этих предприятий вытесняют ресурс, который там остался, рабочих эксплуатируют как бесправную рабочую силу, и, собственно, эта схема сохраняется, независимо от фамилии человека, который в конкретный данный момент эксплуатирует эти предприятия", - сказал он в комментарии "Радио Свобода".

Напомним, что в 2018 году "Внешторгсервис" попал под санкции США, а санкции против самого Курченко были введены Штатами еще в 2015 году. По данным Минфина США, "Внешторгосервис" весной 2017-го приступил к эксплуатации украинских предприятий, в том числе угольных шахт, находящихся в "ДНР" и "ЛНР".

Курченко во времена Виктора Януковича был одним из самых богатых бизнесменов Украины, но после Революции достоинства был вынужден бежать, найдя приют в Москве.

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