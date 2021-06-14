"Голос" представил антиолигархический пакет законопроектов

Законодательные инициативы зарегистрируют в парламенте в ближайшее время.

"Голос" представил антиолигархический пакет законопроектов
Фото: goloszmin.org

Команда «Голоса» презентовала антиолигархический пакет законопроектов для эффективного противодействия олигархическому воздействию. Как сообщает пресс-служба партии, это четыре системных шага, которые "остановят влияние монополистов на украинскую экономику". Предложения планируют зарегистрировать в парламенте в ближайшее время.

«Украинские олигархи стали олигархами не благодаря своему успешному бизнесу, а благодаря государственным предприятиям. Олигархи контролируют около половины украинской экономики. Это налог, который так или иначе платит каждый украинец. Это завышенные цены на газ и электроэнергию благодаря другим монополиям», - отметила глава партии «Голос» Кира Рудик.

Искоренить олигархическое влияние сможет только системный подход, другого пути нет. Без полноценных реформ в Украине не будет реального развития, убежден член фракции «Голос» Андрей Осадчук.

«Первый важнейший шаг, который подробно прописан в пакете, - это судебная реформа. Фактически, сейчас она парализована. Время упущено, но лучше сделать это поздно, чем никогда. Необходимо перезагрузить Высший совет правосудия. Без этого судебная реформа невозможна. В конкурсную комиссию необходимо привлечь иностранных экспертов», - отметил Андрей Осадчук.

Второй шаг - расширение полномочий Антимонопольного комитета. По словам нардепа, мировой опыт показывает, что АМК - наиболее действенный инструмент по противодействию олигархам. Он должен заработать и в Украине.

В-третьих, отметил Осадчук, это изменения в налоговый законопроект. Украина недополучила от 100 до 150 млрд грн в экономику из-за несовершенства налогового законодательства.

«Если обычный украинец платит 40% налогов от собственного дохода, то некоторые олигархи - менее 5%. Это же абсурд. Мы увеличиваем экологические налоги. Люди должны платить за то, что загрязняют окружающую среду. Это нормально, это европейская практика. Также предлагаем ввести налог на добычу сырья. И еще ряд действенных предложений», - подчеркнул глава фракции «Голос» в Верховной Раде Ярослав Железняк.

Четвертый шаг, предлагаемый «Голосом», - изменения в закон о государственном корпоративном управлении. Это сделает работу государственных предприятий прозрачной и эффективной. Они должны приносить большие деньги в бюджет, а не обворовывать украинских граждан.

«Все это очевидные вещи, которые помешали бы олигархам, но почему-то не воплощаются в жизнь. Теперь воплотятся», - подчеркнул член фракции «Голос» в Киевсовете Максим Нефедов.

Сегодня «Голос» регистрирует свои законодательные инициативы в парламенте и надеется на профессиональную поддержку коллег. «Это качественный пакет законопроектов, который будет работать. Это одна из наших программных основ, которые мы выполняем», - добавила лидер «Голоса» Кира Рудик.

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