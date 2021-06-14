Минобразования попросило Госпогранслужбу не наказывать поступающих из ОРДЛО за нарушение порядка въезда

Оккупанты создают препятствия для лиц, которые хотят учиться в учебных заведениях Украины.

Министерство образования и науки Украины осудило действия оккупационных властей неподконтрольных Украине территорий, которые создают препятствия для лиц, которые хотят учиться в учебных заведениях Украины. Министерство обратилось в Государственную пограничную службу с просьбой не наказывать поступающих с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей за нарушение порядка въезда в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Сейчас граждане Украины, которые находятся в зонах временной оккупации, вынуждены пересекать государственную границу Украины без соблюдения установленных норм. Действующим законодательством Украины предусмотрены определенные административные наказания за нарушение порядка въезда и выезда с временно оккупированной территории Украины, а также за незаконное пересечение границы" , - отметили в министерстве.

Поэтому МОН обратилось в ГПСУ с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер административного воздействия на граждан Украины, которые хотят поступить на учебу в учреждения профессионального, предвысшего и высшего образования по программам "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", и предоставить разъяснения.

Ранее сообщалось, что Украина продлила срок приема документов в вузы для абитуриентов с оккупированных территорий.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что оккупанты пытаются помешать поступлению абитуриентов из ОРДО в украинские вузы. Боевики ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет без паспортов, нарушая права на образование и свободу передвижения.