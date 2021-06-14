СБУ уличила военнослужащих ВСУ на попытке продажи оружия из части

Речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые бойцы планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения.

Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины уличили трех военнослужащих ВСУ в попытке продажи оружия.

Речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые бойцы планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения, информирует пресс-центр СБУ .

Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.

Во время следственных действий, в частности, изъяты 4 автоматических станковых гранатомета, 2 ручных противотанковых гранатомета, пулеметы и автоматы Калашникова, 10 подствольных гранатометов, пистолет Макарова и др.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Операция проводилась совместно с СУ ГУ Нацполиции в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере операции Объединенных сил.

Как сообщали, неподалеку от Славянска нашли тайник с оружием, оставленный боевиками Гиркина.