Кулеба назвал деоккупацию территорий "честной компенсацией" за запуск "Северного потока - 2"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "честной компенсацией" за запуск "Северного потока - 2" может быть только деоккупация Крыма и Донбасса.

Об этом он написал в твиттере , комментируя свою поездку на переговоры в Германию.

"Северный поток 2 - это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике. Мы против СП-2. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз. Такую позицию я высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине", - заявил Кулеба.

13 июня в немецком издании Die Welt вышло интервью Кулебы, в котором он сообщил о готовности Украины вести переговоры о компенсации за потерю поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - сказал министр.

По его словам, для Украины газопровод представляет прежде всего угрозу безопасности. "Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить РоSSию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", - отметил министр.

Напомним, что по подсчетам Оператора ГТС, от остановки транзита газа из РоSSии Украина потеряет не менее $1,5 млрд в год.