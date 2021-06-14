Витренко хочет через арбитраж с "Газпромом" разблокировать поставки газа из Центральной Азии

"Нафтогаз" готовит официальный запрос в РоSSию.

Витренко хочет через арбитраж с "Газпромом" разблокировать поставки газа из Центральной Азии
Фото: oilreview.kiev.ua

Глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко хочет через арбитраж с "Газпромом" разблокировать поставки газа из Центральной Азии.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Газпром" уже полтора десятилетия блокирует транзит газа из Центральной Азии в Украину. Витренко заявил, что готов обратиться в антимонопольные органы Евросоюза (поскольку это напрямую влияет на поставки газа на рынки ЕС) и начать новый арбитражный процесс против роSSийской компании.

"Это изменит правила игры, потому что все мы понимаем, какой большой потенциал имеет транспортировка газа из Центральной Азии через Украину в Европу. Речь идет о десятках миллиардов кубометров. Один только центральноазиатский газ может заполнить всю украинскую газотранспортную систему", - сказал он.

По словам Витренко, "Нафтогаз" готовит официальные запросы к "Газпрому" об обеспечении транзита газа из Средней Азии. На это потребуется несколько месяцев.

"Если они скажут нет, тогда следующим шагом будет жалоба [в Еврокомиссию] и арбитраж", - сказал он.

Судебное разбирательство может занять несколько лет.

Напомним, что в 2019 году Украина и РоSSия подписали межправительственный протокол, который предусматривал пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.

После достройки газопровода "Северный поток - 2" РоSSия будет иметь необходимую инфраструктуру, чтобы полностью отказаться от транзита газа через Украину.

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