Берковский заявил, что не видит кризиса в работе Украинского культурного фонда

Определенную дестабилизацию он связывает со сменой руководства учреждения.

Берковский заявил, что не видит кризиса в работе Украинского культурного фонда
Фото: umoloda.kiev.ua

Новоназначенный исполнительный директор Украинского культурного фонда Владислав Берковский заявляет, что не видит кризиса в работе Фонда.

Определенную дестабилизацию он связывает со сменой руководства учреждения, заявил руководитель УКФ в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Не вижу кризиса в УКФ. Что бы кто ни говорил. На мой взгляд, произошла определенная дестабилизация. Это связано со сменой руководителя учреждения, изменением состава наблюдательного совета, и сам наблюдательный совет из объекта хочет перейти в статус субъекта . Это все наложилось и определенным образом сказалось на работе. Но я не вижу кризиса в УКФ как в институции. Люди работают и выполняют поставленные задачи", - сказал Берковский.

Он отметил, что УКФ - молодая структура, она развивается, и есть определенные этапы роста, которые могут вызвать небольшие проблемы, но это вполне логичный процесс развития учреждения.

"Если брать непосредственно грантовый процесс - тут действительно есть о чем поговорить. Прежде всего это решение наблюдательного совета, который из объекта переходит в статус субъекта. Закон о УКФ выписан так, что есть возможность для обоих вариантов. Конечно, для нашей культурной среды выгоднее, чтобы наблюдательный совет был объектом. Особенно для тех, кто набрал высокие баллы, прошел определенные этапы, а их наблюдательный совет не принял к рассмотрению", - добавил исполнительный директор.

Берковский сообщил, что одним из его первых шагов на новом посту будет возвращение работы учреждения в нормальное русло и завершение всех пертурбаций.

Кроме того, Берковский намерен провести консультации с экспертным корпусом, с органами власти, с обществом, чтобы в результате выработать единую линию развития УКФ.

Он также отметил, что не думает, что УКФ потерял доверие.

"Здесь, скорее, речь идет о том, что в среде есть определенное непонимание того, что происходит. Сейчас стоит задача объяснить, что ничего не меняется, что мы возвращаемся к работе в стабильном режиме, возвращаемся к тем институциональным достижениям, которые произошли в учреждении за предыдущие годы, и ликвидируем ошибки, которые могли возникнуть", - заявил Берковский.

Среди главных задач на 2021 год он назвал наработку стратегии Фонда на последующие годы; завершение нынешних проектов и удачное завершение конкурсной программы к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

"Также очень важной задачей является сохранение коллектива и сохранение профессионалов. Поэтому УКФ - это прежде всего люди, которые здесь ежедневно работают", - отметил исполнительный директор.

Как сообщалось, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ с 14 июня.

Ранее в июне глава наблюдательного совета УКФ Лариса Мудрак сложила полномочия.

Украинский культурный фонд работает с 2017 года, его деятельность регулируется отдельным законом. Это государственное учреждение, цель которого - предоставлять финансовую поддержку проектам в сфере культуры. Эта поддержка осуществляется на конкурсной основе.

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