Корниенко насчитал в Раде трех-четырех потенциальных олигархов

"Дело не в фамилиях, дело в подходе, который этот закон вводит".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что три-четыре депутата Верховной Рады могут быть признаны олигархами в случае принятия соответствующего закона.

"Трудно сказать наверняка. В парламенте - человека три-четыре. Но тут же дело не в фамилиях, дело в подходе, который этот закон вводит", - сказал он в интервью РБК-Украина.

При этом Корниенко признал, что законопроект может претерпеть изменения во время рассмотрения в Верховной Раде.

"Критерии в нем якобы выписаны узко. Но там есть вещи, о которых могут быть дискуссии: начиная с сумм, которые можно менять в разные стороны, и заканчивая какими-то глубинными вещами, например, присутствием в политике", - сказал он.

Корниенко также не согласился со словами спикера Дмитрия Разумкова, который заявил о возможном конфликте интересов в законопроекте об олигархах.

"СНБО - коллегиальный орган, в нем много людей, он не принимает решения единолично. И это единственный орган, который, так сказать, комплексно управляет вопросами безопасности и обороны в стране. Вопрос олигархов уже тоже со временем стал для Украины вопросом национальной безопасности. Поэтому, по моему мнению, логично, что этим органом должно быть СНБО. Совбез не принимает решения по дальнейшему декларированию встреч с олигархами. То есть в чем тут конфликт интересов? В том, что однажды СНБО принимает решение, вносит этого человека в реестр, или нет? Тогда, если вдруг у кого-то есть конфликт интересов, он об этом просто заявит и откажется от голосования", - сказал Корниенко.

Он добавил, что надеется на принятие законопроекта в первом чтении на следующей пленарной неделе (28 июня - 2 июля), а в целом - не позднее осени.

Напомним, 15 апреля президент Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5559 был внесен в Верховную Раду 2 июня.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в реестр олигархов точно попадут Петр Порошенко (владелец Roshen и телеканалов "Прямой" и "5 канал") и Игорь Коломойский (совладелец группы "Приват" и владелец ряда телеканалов во главе с "1+1") .

Оппозиционная партия "Европейская солидарность" считает, что законопроект об олигархах направлен лично против ее лидера Петра Порошенко.