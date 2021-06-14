Генсек НАТО рассказал о роли РоSSии в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске

РоSSия - одна из немногих стран, которая не сочла неприемлемым факт посадки самолета.

Генсек НАТО рассказал о роли РоSSии в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске
Выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Брюссель, 31 марта
Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о косвенных указаниях на то, что РоSSия могла быть причастна к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске. Одним из таких указаний он назвал сотрудничество РФ с Беларусью.

Об этом он рассказал в интервью британской радиостанции Times Radio, пишет НВ.

По словам Столтенберга, деталей данных разведки относительно инцидента он разглашать не может, а посадка самолета была не только нарушением правил воздушного пространства, но и "атакой на демократическую оппозицию Беларуси".

"Мы знаем, что Беларусь и РоSSия очень тесно сотрудничают почти во всех отраслях, в том числе и в обороне воздушного пространства. Во-вторых, РоSSия - одна из немногих стран, которая не признала абсолютно неприемлемым факт посадки самолета", - сказал он, отвечая на вопрос , может ли РоSSия быть причастна к инциденту.

Также генсек НАТО сказал, что отношения между Североатлантическим альянсом и РФ сейчас находятся "в самой низкой точке с момента окончания холодной войны".

"Мы видим модель поведения РоSSии. Кроме того, мы видим желание использовать вооруженные силы против соседей - Украины и Грузии. А также мы видим кибератаки, попытки вмешаться в наши политические демократические процессы, подорвать веру в наши институты и попытки разделить нас", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на предмет минирования, после чего Протасевич и его девушка София были задержаны.

Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

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