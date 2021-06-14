РоSSия не поставляет те объемы газа, которые нужны Европе сейчас, - Зеркаль
"Если этой зимой случится прерывание транзита, то для Украины это будет очень ощутимо".
РоSSия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы газа, которые нужны Европе сейчас для заполнения хранилищ.
Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль в эфире телеканала "Украина 24".
"РоSSия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас. Например, для заполнения опустевших газовых хранилищ. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какие они будут зимой - никто не знает", - отметила Зеркаль.
По ее словам, если уже этой зимой случится прерывание транзита газа через Украину, то "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".
"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила Зеркаль.
Напомним, ранее директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова заявила, что прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год.
В декабре 2019 года между Украиной и Россией был подписан пятилетний транзитный контракт. РоSSия обязалась прокачать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров газа ежегодно в 2021-2024 годах. Стороны контракта также планируют рассмотреть возможность продолжения сотрудничества по вопросам транзита газа в аналогичных условиях на 2025-2034 годы.