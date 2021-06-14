РоSSия не поставляет те объемы газа, которые нужны Европе сейчас, - Зеркаль

"Если этой зимой случится прерывание транзита, то для Украины это будет очень ощутимо".

РоSSия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы газа, которые нужны Европе сейчас для заполнения хранилищ.

Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль в эфире телеканала "Украина 24".

"РоSSия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас. Например, для заполнения опустевших газовых хранилищ. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какие они будут зимой - никто не знает", - отметила Зеркаль.

По ее словам, если уже этой зимой случится прерывание транзита газа через Украину, то "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила Зеркаль.

Напомним, ранее директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова заявила, что прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год.