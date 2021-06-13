В Мариуполе состоялся военный парад к седьмой годовщине освобождения города от оккупантов

По центральной площади города прошли колонны подразделений Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции, Госпогранслужбы и другие представители силовых органов.

В Мариуполе сегодня, 13 июня, прошел военный парад, приуроченный к седьмой годовщине освобождения города от роSSийских наемников. В нем приняли участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины и других силовых структур, а также курсанты и ветераны.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии.

"Семь лет назад произошла одно из самых значительных и важных побед украинских военных над пророSSийскими вооруженными формированиями. Именно 13 июня 2014 года около 05:00 защитники Украины, бойцы подразделений МВД и Национальной гвардии Украины начали операцию по освобождению полумиллионного города на побережье Азовского моря - Мариуполь", - говорится в сообщении.

Фото: ngu.gov.ua

Сегодня по центральной площади города маршем прошли колонны подразделений Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции, Госпогранслужбы и другие представители силовых органов, а также курсанты и ветераны.

Фото: ngu.gov.ua

В мероприятиях приняли участие командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-полковник Михаил Коваль, представители ведомств системы МВД , журналисты и жители Мариуполя.

После марша на Театральной площади состоялось торжественное награждение защитников.

Фото: ngu.gov.ua

"Сегодня мы чтим годовщину, ставшую значимой не только для Мариуполя, но и для всей Украины", - сказал Балан.

Он отдельно обратился к бойцам полка "Азов", поблагодарив их за службу: "Помните, что это ваш родной город, и всякий житель этого города и региона - это наш побратим, к которому надо относиться как к своему родному ребенку или как к своим родителям".

Напомним, 7 лет назад украинские войска выбили русских оккупантов из Мариуполя и подняли над городом сине-желтый флаг.