Шкарлет рассказал о зарплатах преподавателей президентского университета

Лучшие преподаватели президентского "Университета будущего" должны получать не менее 4 тысяч "долларов или евро".

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, такие цифры предлагает президент Владимир Зеленский.

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 000, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие, которые способны", - подчеркнул Шкарлет.

Напомним, что 31 мая президент Владимир Зеленский подписал указ обосновании Президентского университета, который, по его словам, будет готовить "людей будущего".

Строительство университета обойдется в 7,2 млрд гривен.

Он будет расположен на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве .

Территория университета будет занимать 16 га, общая площадь застройки - 25,8 тыс. кв. м. На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.