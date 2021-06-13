Шкарлет рассказал о зарплатах преподавателей президентского университета

Цифры озвучил ему Владимир Зеленский.

Шкарлет рассказал о зарплатах преподавателей президентского университета
Фото: Макс Требухов

Лучшие преподаватели президентского "Университета будущего" должны получать не менее 4 тысяч "долларов или евро".

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, такие цифры предлагает президент Владимир Зеленский.

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 000, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие, которые способны", - подчеркнул Шкарлет.

Напомним, что 31 мая президент Владимир Зеленский подписал указ обосновании Президентского университета, который, по его словам, будет готовить "людей будущего".

Строительство университета обойдется в 7,2 млрд гривен.

Он будет расположен на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве.

Территория университета будет занимать 16 га, общая площадь застройки - 25,8 тыс. кв. м. На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Декларацию о доходах будут заполнять все украинцыДекларацию о доходах будут заполнять все украинцы
ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантовЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщениеПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко на Киевском форуме рассказал, как ездил на саммит ЕС без приглашенияПорошенко на Киевском форуме рассказал, как ездил на саммит ЕС без приглашения
Таран рассказал, на что потратят $ 150 млн от Минобороны СШАТаран рассказал, на что потратят $ 150 млн от Минобороны США
В МИД рассказали, когда Зеленский может встретиться с БайденомВ МИД рассказали, когда Зеленский может встретиться с Байденом
Шмыгаль рассказал о деталях переговоров с главой МИД ИталииШмыгаль рассказал о деталях переговоров с главой МИД Италии
В МОЗ рассказали, как получить сертификат вакцинации от COVID-19В МОЗ рассказали, как получить сертификат вакцинации от COVID-19
Зеленский рассказал, что будит министров каждый день "раньше, чем их iPhone"Зеленский рассказал, что будит министров каждый день "раньше, чем их iPhone"
Ректором Харьковского университета избрали дочь КушнареваРектором Харьковского университета избрали дочь Кушнарева
В Раде рассказали, кого отнесут к олигархам и как будут с ними боротьсяВ Раде рассказали, кого отнесут к олигархам и как будут с ними бороться
Зеленский рассказал о плане "Б" относительно вступления Украины в НАТОЗеленский рассказал о плане "Б" относительно вступления Украины в НАТО
Зеленский подписал указ об учреждении "университета будущего"Зеленский подписал указ об учреждении "университета будущего"
Последние новости
Подгружаем последние новости