Украина готова обсуждать компенсации в связи с "Северным потоком-2", - Кулеба

Глава МИД считает, что газопровод нужно использовать как рычаг воздействия на РоSSию.

Украина готова обсуждать компенсации в связи с "Северным потоком-2", - Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фото: facebook/Дмитро Кулеба

Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает DW.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим... Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - добавил министр, которого цитирует информагентство dpa.

Как сказал Дмитрий Кулеба, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла".

По его словам, для Украины газопровод представляет прежде всего угрозу в области безопасности. "Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить РоSSию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", - отметил министр.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита Большой семерки в Великобритании отметила, что оба лидера были едины во мнении, что сохранение транзита газа через Украину является "жизненно важным и непременным".

Оператор ГТС посчитал, что от остановки транзита газа из РоSSии Украина потеряет не менее $1,5 млрд в год.

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