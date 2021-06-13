Генконсульство будет работать в Хьюстоне.

Украина откроет новое Генеральное консульство в США – в городе Хьюстон (штат Техас).

Об этом говорится на Facebook-странице Посольства Украины в США .

"Сделали еще один важный шаг к открытию Генерального консульства Украины в г. Хьюстоне, штат Техас. Посол Оксана Маркарова подписала Соглашение на аренду помещения, где официально будет находиться новое зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США ", - говорится в сообщении.

В Посольстве отметили, что Юг Америки имеет большое и активное украинское общество, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинской-американского партнерства.

Согласно данным МИД , сейчас в Соединенных Штатах работает три Генконсульства Украины: в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго.