Украина откроет новое Генеральное консульство в США
Генконсульство будет работать в Хьюстоне.
Украина откроет новое Генеральное консульство в США – в городе Хьюстон (штат Техас).
Об этом говорится на Facebook-странице Посольства Украины в США.
"Сделали еще один важный шаг к открытию Генерального консульства Украины в г. Хьюстоне, штат Техас. Посол Оксана Маркарова подписала Соглашение на аренду помещения, где официально будет находиться новое зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США", - говорится в сообщении.
В Посольстве отметили, что Юг Америки имеет большое и активное украинское общество, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинской-американского партнерства.
Согласно данным МИД, сейчас в Соединенных Штатах работает три Генконсульства Украины: в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго.
Напомним, 22 января 2021 года Украина открыла почетное консульство в Филадельфии - одном из крупнейших городов восточного побережья США.