Украина откроет новое Генеральное консульство в США

Генконсульство будет работать в Хьюстоне.

Украина откроет новое Генеральное консульство в США
Фото: скриншот

Украина откроет новое Генеральное консульство в США – в городе Хьюстон (штат Техас).

Об этом говорится на Facebook-странице Посольства Украины в США.

"Сделали еще один важный шаг к открытию Генерального консульства Украины в г. Хьюстоне, штат Техас. Посол Оксана Маркарова подписала Соглашение на аренду помещения, где официально будет находиться новое зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США", - говорится в сообщении.

В Посольстве отметили, что Юг Америки имеет большое и активное украинское общество, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинской-американского партнерства.

Согласно данным МИД, сейчас в Соединенных Штатах работает три Генконсульства Украины: в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго.

Напомним, 22 января 2021 года Украина открыла почетное консульство в Филадельфии - одном из крупнейших городов восточного побережья США.

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