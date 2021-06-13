Враг 9 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе

В воскресенье оккупанты пока не стреляли.

В течение субботы, 12 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Пески роSSийско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

У Луганского противник осуществлял обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Новотошковским оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

По состоянию на 07:00 воскресенья, 13 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение пятницы, 11 июня, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.