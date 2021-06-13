Украина продлила срок приема документов в вузы для абитуриентов с оккупированных территорий

Боевики не выпускают абитуриентов из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию.

Украина продлила срок приема документов в вузы для абитуриентов с оккупированных территорий
Иллюстративное фото
Фото: facebook/Могилянка ждет тебя

Украина продлила сроки приема документов от абитуриентов из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на подготовительные курсы для поступления в высшие учебные заведения.

Решение принято в связи с тем, что выпускников из ОРДЛО не выпускают на подконтрольную Украине территорию, сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

"Министерство обязательно учтет. Мы уже приняли решение о продлении подачи документов на подготовительные курсы. Сначала было установлено 20 июня. Сейчас принято решение о продлении срока до 29 июня. Соответственно, будем максимально долго откладывать начало обучения", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Заместитель министра посоветовала абитуриентам "использовать любую возможность, чтобы выехать на свободную территорию Украины и продолжать здесь обучение".

"Со своей стороны государство должно создать любые возможные условия, чтобы принять этих детей. Государство полностью обеспечит вступительную кампанию, которая будет связана с подготовительными курсами и последующим обучением в любом из университетов свободной Украины. Человек может приехать, выбрать любой университет, пройти подготовительные курсы на базе 23 университетов, получить достойную стипендию - 4,5 тыс. грн в течение подготовительных курсов. Ребенок не должен сдавать никакое ВНО. Система является максимально упрощенной", - подчеркнула она.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что оккупанты стараются помешать вступлению абитуриентов из ОРДЛО в украинские вузы. Боевики ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет без паспортов, нарушая права на образование и свободу передвижения.

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