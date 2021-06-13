В Киеве попрощались с участником подполья ОУН и политзаключенным Орестом Васкулом

Его похоронили с официальным похоронным церемониалом Министерства обороны Украины.

Фото: Lb.ua

В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание с Орестом Васкулом - участником вооруженного подполья ОУН, председателем Киевского краевого братства ОУН-УПА, политзаключенным, украинским политическим и общественным деятелем.

Он умер 8 июня на 94-м году жизни, пишет Укринформ.

"Наш воин, наш защитник Орест Васкул служил в ОУН, достойно пережил плен, советские концлагеря и всегда оставался целостным человеком, при жизни много сделал для Украины", - сказал представитель ОУН после отпевания.

Васкула похоронили с официальным похоронным церемониалом Министерства обороны Украины и почетным караулом Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Отдать последний долг ему пришло немало политиков, художников и рядовых граждан. В частности, экс-министр образования Сергей Квит, заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак и бывший глава института Владимир Вятрович, проводник добровольческого движения ОУН Николай Кохановский.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Похоронили Ореста Васкула у могилы жены и сына в Ясногородке Киевской области, где он жил с 1968 года после возвращения из советского плена в Воркуте.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua