Порошенко в годовщину освобождения Мариуполя: "Мы выбили «русский мир» и разрушили планы Путина"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения. Порошенко напомнил, что, благодаря контрнаступлению, тогда удалось освободить две трети оккупированного Донбасса.

"7 лет назад мы разрушили сценарий Путина и выбили «русский мир» из Мариуполя. Это было началом большого наступления на роSSийского агрессора и его террористов. Я горжусь тем, что отдал приказ на контрнаступление, благодаря которому две трети оккупированного Донбасса были спасены, освобождены от бандитов, мародеров и преступников", - написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что Украина возвращала свое.

"Вооруженные силы, Нацгвардия, добровольцы в течение двух месяцев освобождали города и села. Я горжусь тем, что как Верховный Главнокомандующий отдал этот приказ о контрнаступлении", - отметил он.

Порошенко напомнил, что те времена стали решающими для украинского Приазовья.

"Спасибо нашим защитникам и мужественным мариупольцам, всем, благодаря кому в город пришел мир. Вечная Слава героям, которые погибли в боях, и которые сейчас продолжают защищать Украину от врага. Слава Украине! И Слава украинскому Мариуполю!" - написал Порошенко.

Напомним, что сегодня по случаю дня освобождения города в Мариуполе организовали марш военных.