В Мариуполе в годовщину освобождения города от пророSSийских оккупантов организовали марш военных, - Аваков

Семь лет назад украинские защитники освободили город от захватчиков.

В Мариуполе в годовщину освобождения города от пророSSийских оккупантов организовали марш военных, - Аваков
Фото: Горсовет Мариуполя

В Мариуполе по случаю седьмой годовщины освобождения города от пророSSийских оккупантов организовали марш украинских бойцов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня наши военные подразделения пройдут праздничным маршем по Мариуполю. И люди будут радоваться празднику, лету, хорошему настроению. И я буду радоваться. Тогда, семь лет назад, было не так - трудно было сконцентрироваться и победить, переломить гибридный натиск врага. И я счастлив, что мы справились - сумели, сделали!", - написал Аваков.

Он напомнил, что операция по освобождению Мариуполя началась в 4:50 утра 13 июня 2014 года. Все ключевые опорные пункты террористов были взять под контроль. Украинские военные подвели БРДМ и уничтожили снайперские точки террористов. Со стороны защитников пострадали два человека, со стороны террористов - значительно больше.

Уже в 10:08 задержали 11 террористов, а на блокпосту в сторону Донецка задержали авто, полностью загруженное вооружением, которое пыталось прорваться в сторону города.

"10:34. Над горсоветом Мариуполя вывешен украинский флаг! Так завершилось освобождение украинского Мариуполя от пророSSийских сепаратистов. 13 июня 2014 года бойцы полка "Азов", две роты батальона "Днепр-1", первый бригада НГУ и бойцы семьдесят девятой бригады начали операцию по освобождению Мариуполя от пророSSийских боевиков", - отметил Аваков.

После освобождения города бойцы провели Широкинскую операцию, благодаря которой линию фронта удалось отодвинуть от города.

В этом году в Мариуполе в день освобождения города организовали сразу несколько мероприятий: марш проукраинских сил и марш военных с техникой.

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