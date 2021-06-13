7 лет назад украинские войска отбили Мариуполь у роSSийских оккупантов

7 лет назад украинские войска выбили роSSийских оккупантов из Мариуполя и подняли над городом сине-желтый флаг.

"13 июня 2014 года бойцы полка «Азов», две роты батальона «Днепр-1», 1-я бригада НГУ и бойцы 72-й механизированной бригады начали успешную операцию освобождения от пророSSийских боевиков Мариуполя. Вечером того же дня над городом взвился сине-желтый флаг",– вспоминают в МВД .

Спецоперация освобождения Мариуполя была спланирована и проведена в течение суток.

Бой продолжался несколько часов. В ходе штурма были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена техника, восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в том числе уничтожен «укрепрайон» на улице Греческой, где пророSSийские боевики устроили свой штаб. Никто из гражданских жителей Мариуполя во время проведения операции серьезно не пострадал.

После освобождения Мариуполя наши военные провели "Широкинскую операцию", благодаря которой линию фронта удалось отодвинуть от мирного украинского города и обезопасить жителей Мариуполя от постоянных обстрелов роSSийских наемников. "Эти события стали переломными в ходе роSSийско-украинской войны и помешали дальнейшей оккупации Украины", - отметили в ведомстве.

Сейчас Мариуполь живет своей мирной жизнью.

Напомним, 24 января 2015 года пророSSийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона «Восточный», школы, детские сады. Погибло 30 человек, в том числе дети, более 100 получили ранения.