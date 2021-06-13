Во Франции политика обсыпали мукой на митинге против Ле Пен

Во время одного из митингов французских левых, обсыпали мукой лидера "Левой партии" Жан-Люка Меланшона. Инцидент произошел в Париже.

Об этом со ссылкой на Le Figaro сообщает "Европейская правда".

Митинги 12 июня проводились в нескольких городах Франции. Сторонники левых взглядов протестовали против "правых идей", а точнее - против "Национального объединения" Марин Ле Пен.

"Союз с крайне правыми больше не является табу, расистские и сексистские высказывания и действия множатся, нападки на свободу и социальные права растут", - заявили организаторы акции.

Jean-Luc M?lenchon (ainsi que les journalistes sur place) viennent d'?tre enfarin?s par une personne non identifi?e ? la #MarcheDesLibert?s . R?action de #M?lenchon : "Je suis vivant tout va bien ce n'est que de la farine". #12juin pic.twitter.com/TnQNh1uiyn — BLAST (@blast_france) June 12, 2021

Напомним, 9 июня во время визита президента Франции в департамент Дром на юго-востоке страны человек дал пощечину Эммануэлю Макрону. На следующий день 28-летнего нападавшего осудили на 18 месяцев тюрьмы, четыре из которых он проведет за решеткой.