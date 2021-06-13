В Украину не пустили русскую актрису, которая незаконно находилась в Крыму

Ей запретили въезд в нашу страну на три года.

Украинские пограничники не пропустили в Украину известную в РоSSии певицу и актрису озвучивания и дубляжа, которая незаконно находилась в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

"Вчера в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ . Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму", - говорится в сообщении.

Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре.

"Поскольку на полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали", - добавили в ведомстве.

Кроме того, пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года.