В Украину не пустили русскую актрису, которая незаконно находилась в Крыму
Ей запретили въезд в нашу страну на три года.
Украинские пограничники не пропустили в Украину известную в РоSSии певицу и актрису озвучивания и дубляжа, которая незаконно находилась в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Вчера в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму", - говорится в сообщении.
Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре.
"Поскольку на полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали", - добавили в ведомстве.
Кроме того, пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года.
Напомним, в начале года солисту белорусской группы "Песняры" Валерию Дайнеко пограничники запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.