Лидеры G7 в итоговом заявлении призвали РоSSию вывести войска из Донбасса и Крыма

РоSSию призвали снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами.

Лидеры G7 в итоговом заявлении призвали РоSSию вывести войска из Донбасса и Крыма
Фото: ЕРА/UPG

Лидеры держав "Большой семерки" требуют, чтобы РоSSия вывела войска и технику, размещенные на восточной границе Украины и в Крыму.

Об этом говорится в итоговом коммюнике трехдневного саммита, завершившегося 13 июня в Великобритании, пишет Европейская правда.

G7 призвала РоSSию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами.

"Мы остаемся твердо убежденными, что РоSSия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку "нормандскому процессу "для обеспечения выполнения Минских соглашений и призываем РоSSию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирию", - говорится в заявлении.

Напомним, "Большая семерка" ранее подтвердила свою поддержку территориальной целостности Украины.

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