"Большая семерка" выделит бедным странам 2,3 млрд доз вакцин от ковида

Вакцины должны предоставить в течение 2022 года.

Страны “Большой семерки” договорились предоставить 2,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса бедным государствам в течение 2022 года.

Об этом на полях саммита G7 в воскресенье, 13 июня, сообщила немецкий канцлер Ангела Меркель, пишет Немецкая волна со ссылкой на СМИ.

"Мы будем работать вместе с частным сектором, G20 и другими странами, чтобы увеличить этот вклад в течение следующих месяцев", - говорится в коммюнике лидеров G7.

Известно, что дипломаты работали до поздней ночи субботы, 12 июня, чтобы согласовать текст коммюнике.

Большинство доз вакцины предоставят в рамках механизма COVAX для распределения между странами мира, а остальные, в частности, в случае Великобритании, Лондон предоставит в рамках двусторонних отношений со странами, которые нуждаются в вакцине.

Отмечается, что Великобритания передаст вакцины из запасов, которые страна закупила для собственного использования. Это вакцины производителей AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и другие. В свою очередь, США закупит вакцину.

Между тем, международные организации заявили, что для прекращения пандемии необходимо 11 миллиардов доз вакцин.

Напомним, ранее страны "Большой семерки" планировали выделить миллиард доз вакцин от коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Декларацию о доходах будут заполнять все украинцыДекларацию о доходах будут заполнять все украинцы
ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантовЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщениеПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
АРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании БаленкоАРМА передала резиденцию Януковича в Сухолучье компании Баленко
Блок рекламы


Похожие новости
Второй день саммита Большой семерки: говорили о противостоянии влиянию Китая и борьбе с пандемией ковидаВторой день саммита Большой семерки: говорили о противостоянии влиянию Китая и борьбе с пандемией ковида
Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19
Украина просит Германию поделиться излишками вакцины от ковидаУкраина просит Германию поделиться излишками вакцины от ковида
В Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средстваВ Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средства
Списание долгов Украины перед МВФ поставит ее в один ряд со странами третьего мира, - РудыкСписание долгов Украины перед МВФ поставит ее в один ряд со странами третьего мира, - Рудык
На Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного КрымаНа Херсонщине начали вакцинировать против ковида жителей оккупированного Крыма
В МОЗ рассказали, как получить сертификат вакцинации от COVID-19В МОЗ рассказали, как получить сертификат вакцинации от COVID-19
Украина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAXУкраина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAX
Центры вакцинации заработали еще в 7 украинских городахЦентры вакцинации заработали еще в 7 украинских городах
ВОЗ предупреждает о недостатке вакцин в рамках программы COVAXВОЗ предупреждает о недостатке вакцин в рамках программы COVAX
Последние новости
Подгружаем последние новости