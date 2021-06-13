"Большая семерка" выделит бедным странам 2,3 млрд доз вакцин от ковида

Вакцины должны предоставить в течение 2022 года.

Страны “Большой семерки” договорились предоставить 2,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса бедным государствам в течение 2022 года.

Об этом на полях саммита G7 в воскресенье, 13 июня, сообщила немецкий канцлер Ангела Меркель, пишет Немецкая волна со ссылкой на СМИ .

"Мы будем работать вместе с частным сектором, G20 и другими странами, чтобы увеличить этот вклад в течение следующих месяцев", - говорится в коммюнике лидеров G7.

Известно, что дипломаты работали до поздней ночи субботы, 12 июня, чтобы согласовать текст коммюнике.

Большинство доз вакцины предоставят в рамках механизма COVAX для распределения между странами мира, а остальные, в частности, в случае Великобритании, Лондон предоставит в рамках двусторонних отношений со странами, которые нуждаются в вакцине.

Отмечается, что Великобритания передаст вакцины из запасов, которые страна закупила для собственного использования. Это вакцины производителей AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и другие. В свою очередь, США закупит вакцину.

Между тем, международные организации заявили, что для прекращения пандемии необходимо 11 миллиардов доз вакцин.

Напомним, ранее страны "Большой семерки" планировали выделить миллиард доз вакцин от коронавируса.