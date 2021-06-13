"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины

"G7 поддерживает территориальную целостность Украины".

"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины
Фото: ЕРА/UPG

Лидеры стран “Большой семерки” на сессии по вопросам внешней политики в рамках саммита в Великобритании обсудили восточное соседство Евросоюза.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В повестке дня были вопросы Украины, их общего ответа на подрывные действия РоSSии и ситуацию в Беларуси.

"Поскольку РоSSия продолжает подрывать европейский порядок безопасности, мы можем рассчитывать на сильный трансатлантический альянс для решения этой задачи", - отметила руководительница ЕК.

По ее словам, Украина занимает важное место в общей повестке дня стран G7.

"G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь в ее усилиях по реформированию. Украине нужны сильные институты, действующие на основе верховенства права", - добавила фон дер Ляйен.

Session on foreign policy: we discussed the EU's Eastern neighbourhood at length.

As Russia continues to undermine the European security order, we can count on a strong translatlantic alliance to meet this challenge. #G7UK

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2021

"Большая семерка" также очень обеспокоена ситуацией в Беларуси. "ЕС решительно ввел в действие новые санкции. Сотрудничество G7 сделает эти санкции более действенными", - написала еврочиновница.

Она также напомнила, что ЕС работает над инвестиционным планом на суму 3 миллиарда евро для поддержки будущей демократической Беларуси.

Напомним, Европейский Союз выделил Украине 25,4 млн евро на помощь жителям, которые пострадали от конфликта на Донбассе.

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