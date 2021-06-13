"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины
"G7 поддерживает территориальную целостность Украины".
Фото: ЕРА/UPG
Лидеры стран “Большой семерки” на сессии по вопросам внешней политики в рамках саммита в Великобритании обсудили восточное соседство Евросоюза.
Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В повестке дня были вопросы Украины, их общего ответа на подрывные действия РоSSии и ситуацию в Беларуси.
"Поскольку РоSSия продолжает подрывать европейский порядок безопасности, мы можем рассчитывать на сильный трансатлантический альянс для решения этой задачи", - отметила руководительница ЕК.
По ее словам, Украина занимает важное место в общей повестке дня стран G7.
"G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь в ее усилиях по реформированию. Украине нужны сильные институты, действующие на основе верховенства права", - добавила фон дер Ляйен.
Session on foreign policy: we discussed the EU's Eastern neighbourhood at length.
As Russia continues to undermine the European security order, we can count on a strong translatlantic alliance to meet this challenge. #G7UK