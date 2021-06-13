Второй день саммита Большой семерки: говорили о противостоянии влиянию Китая и борьбе с пандемией ковида

На повестке дня в воскресенье - борьба с изменениями климата.

“Большая семерка” решила запустить глобальную инициативу по развитию инфраструктурных проектов в бедных странах мира, пытаясь таким образом противостоять росту влияния Китая.

Соответствующее решение лидеры стран G7 и Евросоюза согласовали во второй день саммита, в субботу, 12 июня, пишет Немецкая волна.

Фото: ЕРА/UPG

Инфраструктурный план был принят по инициативе президента США Джо Байдена. Цель его - предложить бедным странам "ориентированные на ценности, высококачественные и транспарентные" партнерские отношения.

Эта инициатива должна стать противовесом "Новому шелковому пути" Китая - проекту транспортного коридора, который должен связать КНР с Европой.

Еще одной важной темой саммита 12 июня была борьба с пандемией коронавирусной болезни. Хозяин саммита, премьер Великобритании Борис Джонсон приветствовал запланированное принятие пакта в сфере здравоохранения как "исторический момент". "Этой договоренностью ведущие демократии мира обязуются противостоять тому, чтобы пандемия когда-нибудь повторилась в мировом масштабе", - отметил Джонсон.

Заключительное коммюнике саммита должно содержать определенные договоренности в сфере здравоохранения. Среди главных пунктов - быстрая разработка и допуск вакцин, а также методов диагностики и лечения. Предусмотрена также и реформа Всемирной организации охраны здоровья.

В последний день саммита, 13 июня, лидеры стран Большой семерки и ЕС должны обсудить шаги в борьбе с изменениями климата.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, в пятницу, 11 июня, в Великобритании стартовал саммит стран "Группы семи" (G7). Лидеры Германии, Канады, Франции, Италии, США, Японии и Великобритании впервые за время пандемии встретились очно.

В рамках визита Джо Байдена в Европу он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча пройдет в Женеве.

До 2014 года РоSSия входила в G8, но после оккупации Крыма ее исключили, а саммиты начали проводить в формате "Группы семи".

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