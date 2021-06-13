В Харькове СБУ оригинально "поздравила" консульство РФ с Днем РоSSии

СБУ сравнила фашистскую военную агрессию времен Второй мировой с действиями роSSийских оккупантов на Донбассе.

В Харькове возле консульства РоSSии Служба безопасности Украины разместила баннер, в котором напомнила о героической обороне Донецкого аэропорта украинскими "киборгами".

Фото: t.me/kharkiv_1654

Таким оригинальным способом решили "поздравить" дипломатическое представительство страны-агрессора по случаю Дня РоSSии, который отмечается сегодня, 12 июня.

Информацию об этом обнародовал Telegram-канал "Харьков 1654", передает ТСН.

На баннере написали: "Сдерживали фашистов":

- Дания - 6 часов;

- Нидерланды - 6 дней;

- Бельгия - 8 дней;

- Польша - 36 дней;

- Франция - 43 дня;

- Дом Павлова (Сталинград) - 58 дней;

- Донецкий аэропорт - 242 дня.

Напомним, в прошлом году СБУ ко Дню РоSSии разместила билборды с гербом контрразведки возле дипломатических учреждений РФ . В Харькове на здании у генконсульства появился патриотический мурал.

Героическое противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, "Градов", минометов и танков, работали снайперы. "Киборгами" украинских военных назвали сами террористы. Поскольку только роботы способны выстоять в таких тяжелых условиях.

19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО ушли из ДАП из-за разрушения объекта.

В целом количество погибших военнослужащих ВСУ по обороне ДАП с сентября 2014 года до января 2015 года составила 109 человек.

Год назад подрыв боевиками опор ДАП в 2015 году выделили в отдельное уголовное дело. Это второй зарегистрированный факт вероломства боевиков после Иловайской трагедии.