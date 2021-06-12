Лауреатами Пулитцеровской премии стали СМИ, освещавшие пандемию и расовое неравенство

Награду вручают ежегодно с 1917 года за публикацию в любом американском издании.

Лауреатами Пулитцеровской премии стали СМИ, освещавшие пандемию и расовое неравенство
Фото: womansday.com

В США названы лауреаты Пулитцеровской премии. Агентства Reuters и Associated Press, журнал Atlantic, а также газета The New York Times получили престижную журналистскую награду за освещение пандемии COVID-19, передает Голос Америки.

Журналисты Reuters, Associated Press и газет Los Angeles Times и Minneapolis Star Tribune получили премии за освещение проблем, связанных с расовым неравенством в США на фоне гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

Премией отмечена, в частности, работа журналистов Reuters о жертвах полицейского насилия, которые не смогли добиться справедливости в судах.

Газету Boston Globe наградили за репортаж об отказе руководства ряда штатов открывать информацию о водителях грузовиков, представляющих опасность на дорогах, но в нарушение закона не отстраненных от вождения.

Издание BuzzFeed получит премию за расследование об инфраструктуре, созданную властями Китая для проведения репрессий в отношении уйгуров.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Ее вручают ежегодно с 1917 года за публикацию в любом американском издании.

В прошлом году журналисты американской газеты The New York Times получили Пулитцеровскую премию в номинации "Освещение международных тем" за серию материалов о режиме президента РоSSии Владимира Путина.

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