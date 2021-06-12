В Киеве создадут центр современного искусства Ивана Марчука, - Указ Зеленского

Правительство должно предусмотреть в 2021-2022 годах средства на реконструкцию зданий для центра.

В Киеве создадут центр современного искусства Ивана Марчука, - Указ Зеленского
Фото: Ukrinform

В Киеве создадут музейно-культурный центр современного искусства Ивана Марчука, где будут представлены его работы.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Кабинет Министров вместе с представителями творческой общественности должен разработать в течение месяца концепцию центра, план мероприятий по его созданию и обеспечить проведение промо-кампании.

Также Правительство должно предусмотреть в 2021-2022 годах средства на реконструкцию зданий для создания центра и может рассмотреть вопрос о привлечении к созданию центра средств благотворителей.

"Государственное управление делами должно обеспечить проведение реконструкции зданий, в которых будет расположен музейно-культурный центр, и передать их в сферу управления Министерства культуры и информационной политики", - говорится в сообщении.

Иван Марчук 12 мая отпраздновал 85-летний юбилей, он является лауреатом Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В советские времена он долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался притеснениям и преследованиям со стороны КГБ. В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США.

В 2007-м попал в рейтинг "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph.

Работы художника насчитывает около 5000 произведений, он провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок. Его полотна ценят отечественные и иностранные коллекционеры. В частности, в 2020 году картина Ивана Марчука "Лодки цветом поросли" была продана за 56 тысяч долларов. А пейзаж "Золотая ночь" в этом году продан на аукционе за 96 800 долларов.

Напомним, летом прошлого года Киев предложил художнику Ивану Марчуку создать его музей на средства города. Эта инициатива появилась после того, как был введен мораторий на строительство в буферных зонах Софии Киевской и Киево-Печерской лавры. Это стало официальным запретом сооружения частного дома, где, в частности, должен был располагаться музей.

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