В Киеве создадут центр современного искусства Ивана Марчука, - Указ Зеленского

Правительство должно предусмотреть в 2021-2022 годах средства на реконструкцию зданий для центра.

В Киеве создадут музейно-культурный центр современного искусства Ивана Марчука, где будут представлены его работы.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Кабинет Министров вместе с представителями творческой общественности должен разработать в течение месяца концепцию центра, план мероприятий по его созданию и обеспечить проведение промо-кампании.

Также Правительство должно предусмотреть в 2021-2022 годах средства на реконструкцию зданий для создания центра и может рассмотреть вопрос о привлечении к созданию центра средств благотворителей.

"Государственное управление делами должно обеспечить проведение реконструкции зданий, в которых будет расположен музейно-культурный центр, и передать их в сферу управления Министерства культуры и информационной политики", - говорится в сообщении.

Иван Марчук 12 мая отпраздновал 85-летний юбилей, он является лауреатом Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В советские времена он долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался притеснениям и преследованиям со стороны КГБ. В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США .

В 2007-м попал в рейтинг "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph.

Работы художника насчитывает около 5000 произведений, он провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок. Его полотна ценят отечественные и иностранные коллекционеры. В частности, в 2020 году картина Ивана Марчука "Лодки цветом поросли" была продана за 56 тысяч долларов. А пейзаж "Золотая ночь" в этом году продан на аукционе за 96 800 долларов.