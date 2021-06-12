Стало известно имя украинского военного, погибшего 11 июня

В пятницу, 11 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимир Белов.

Об этом говорится на странице Закарпатской ОГА в Facebook.

"Вчера около 15:45 перестало биться сердце Владимира Белова. В результате обстрела вооруженными формированиями РоSSийской Федерации мукачевец получил травмы, несовместимые с жизнью", - отметили в облгосадминистрации.

Напомним, после начала действия режима прекращения огня в июле 2020 года в результате обстрелов со стороны роSSийских оккупационных войск погибли 38 украинских бойцов, еще 115 получили ранения.

В прошлом году 22 июля в Трехсторонней контактной группе была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня на Донбассе. Первый пункт решения ТКГ предусматривает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов сторон.

Второй пункт договоренности предусматривает запрет на применение огня, включая снайперский, и "запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности".